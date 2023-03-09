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НовостиВ мире9 марта 2023 6:16

Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

Правящая партия не намерена отказываться от своей инициативы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

Фото: REUTERS

Проект законе об иноагентах был отозван из парламента Грузии после протестов как среди парламентариев, так и среди местных жителей. Об этом сказано в совместном заявлении правящей партии «Грузинской мечты», которая стала инициатором законопроекта, а также общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. Однако, как заявляет партия, отказываться от своей инициативы она не собирается.

«Видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона"», - сказано в заявлении.

В партии заявили о планах провести встречи с населением для того, чтобы довести «до широкой общественности всю правду о каждой детали» законопроекта.

Напомним, депутаты несколько раз устроили драку при рассмотрении законопроекта об иноагентах, а у входа в парламент проходили митинги.

Как писал сайт KP.RU, представители правящей партии «Грузинская мечта» сообщили о своем намерении поддержать документ, а если президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то заявили о планах его преодолеть. Тем временем глава государства поддержала митингующих против законопроекта.