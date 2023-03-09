Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов Фото: REUTERS

Проект законе об иноагентах был отозван из парламента Грузии после протестов как среди парламентариев, так и среди местных жителей. Об этом сказано в совместном заявлении правящей партии «Грузинской мечты», которая стала инициатором законопроекта, а также общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. Однако, как заявляет партия, отказываться от своей инициативы она не собирается.

«Видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона"», - сказано в заявлении.

В партии заявили о планах провести встречи с населением для того, чтобы довести «до широкой общественности всю правду о каждой детали» законопроекта.

Напомним, депутаты несколько раз устроили драку при рассмотрении законопроекта об иноагентах, а у входа в парламент проходили митинги.

Как писал сайт KP.RU, представители правящей партии «Грузинская мечта» сообщили о своем намерении поддержать документ, а если президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то заявили о планах его преодолеть. Тем временем глава государства поддержала митингующих против законопроекта.