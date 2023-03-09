Польша передала Украине еще десять танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава передала Киеву еще десять танков Leopard. Об этом в четверг, 9 марта, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине», - сказал глава польского военного ведомства.

Ранее Варшава уже передала Киеву четыре танка Leopard.

Напомним, ранее сообщалось о возможных проблемах с поставками польских танков на фоне конфликта между Берлином и Варшавой. Отмечалось, что в Польше есть танки Leopard старой модификации 2А4, которым необходимо обновление, а также требуются запасные части. По словам Министерства обороны республики, ФРГ задерживала поставки запчастей для ремонта техники, из-за чего появилась угроза срыва плана по формированию двух дивизионов танков Leopard 2.