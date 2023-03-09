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НовостиПолитика9 марта 2023 9:47

Польша передала Украине еще десять танков Leopard

Ранее Варшава уже передала Киеву четыре танка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польша передала Украине еще десять танков Leopard

Польша передала Украине еще десять танков Leopard

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава передала Киеву еще десять танков Leopard. Об этом в четверг, 9 марта, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине», - сказал глава польского военного ведомства.

Ранее Варшава уже передала Киеву четыре танка Leopard.

Напомним, ранее сообщалось о возможных проблемах с поставками польских танков на фоне конфликта между Берлином и Варшавой. Отмечалось, что в Польше есть танки Leopard старой модификации 2А4, которым необходимо обновление, а также требуются запасные части. По словам Министерства обороны республики, ФРГ задерживала поставки запчастей для ремонта техники, из-за чего появилась угроза срыва плана по формированию двух дивизионов танков Leopard 2.