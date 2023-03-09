Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 марта 2023 10:03

Песков отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков»

Песков призвал не отвлекаться на второстепенные версии подрыва «Северных потоков»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков»

Песков отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о причастности к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» проукраинской группировки, призвав не отвлекаться от необходимости поиска истинных виновников диверсии подобными теориями, которые он назвал второстепенными версиями.

«Хоть какие-то зачатки разума остаются. Главное, сейчас не позволить отвлекать на эти гипотезы с неким проукраинским "доктором Зло" … Мы считаем, что спускать это на тормозах нельзя. Отвлекать внимание … на какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва требует организации «быстрого, прозрачного расследования», а также, чтобы Россию допустили к этому расследованию.

Напомним, ранее заявления конгрессменов США, согласно которым взрывы на «Северных потоках» были организованы некой проукраинской группировкой, прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав этот план нелепой пропагандой.