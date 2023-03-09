Песков отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о причастности к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» проукраинской группировки, призвав не отвлекаться от необходимости поиска истинных виновников диверсии подобными теориями, которые он назвал второстепенными версиями.

«Хоть какие-то зачатки разума остаются. Главное, сейчас не позволить отвлекать на эти гипотезы с неким проукраинским "доктором Зло" … Мы считаем, что спускать это на тормозах нельзя. Отвлекать внимание … на какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва требует организации «быстрого, прозрачного расследования», а также, чтобы Россию допустили к этому расследованию.

Напомним, ранее заявления конгрессменов США, согласно которым взрывы на «Северных потоках» были организованы некой проукраинской группировкой, прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав этот план нелепой пропагандой.