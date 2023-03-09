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НовостиПолитика9 марта 2023 10:21

В Кремле рассказали о ситуации вокруг "зерновой сделки"

Песков заявил, что у России остается много вопросов по реализации "зерновой сделки"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле рассказали о ситуации вокруг зерновой сделки

В Кремле рассказали о ситуации вокруг зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Определенное движение вперед по выполнению зерновой сделки намечено, однако до сих пор остается много вопросов, особенно ко второй части документов. Такое заявление во вторник, 9 марта, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва и далее намерена ставить эти вопросы.

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна … Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как в Москве оценивают зерновой сделку, а также каковы будут перспективы ее продления.

Напомним, в среду, 8 марта, генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш провел встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая среди прочих вопросов зерновую сделку.

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