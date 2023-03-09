Сосед экс-чиновника, взявшего сына в заложники в Нижневартовске, рассказал о начале стрельбы

Сосед взявшего сына в заложники нижневартовского экс-чиновника рассказал о начале стрельбы Фото: Артем КИЛЬКИН

Сосед экс-чиновника, взявшего сына в заложники, рассказал Lenta.ru подробности начала стрельбы. Мужчина отметил, что выстрелы послышались рано утром после того, как к дому подъехали сотрудники МЧС.

— Я живу на втором этаже. В 07:00 (по местному времени) к дому приехали сотрудники МЧС. В это же время он начал стрелять и кричать матом, что всех убьет, — сообщил сосед экс-чиновника.

Очевидец рассказал, что жителей дома, где произошел инцидент, а также близлежащих МКД эвакуировали. Людей разместили в школе до задержания стрелявшего.

Напомним, рано утром 9 марта стало известно, что в Нижневартовске задержали экс-чиновника, который удерживал в заложниках трехлетнего сына. О том, что мужчина находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством, правоохранителям сообщила его супруга. По словам женщины, муж заперся с малышом в квартире.

Когда на место прибыли экстренные службы, мужчина открыл огонь с балкона квартиры на девятом этаже. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

В соцсетях появилось обращение стрелка. Как писал телеканал «360», на аудио слышно, что мужчина требует связаться с ним председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа, председателя СКР Александра Бастрыкина и еще одного человека, имя которого он забыл. Он пообещал рассказать о краже денег из банка и отдать компромат на администрацию.

Также неадекватный нижневартовец потребовал, чтобы на городской площади казнили около шести человек, имена четверых из которых он назвал.

В СМИ появилась информация, что раньше стрелок работал в городской администрации, но был уволен на днях. «Известия» со ссылкой на власти Нижневартовска опровергли эти сообщения.