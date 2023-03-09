Politico: Британия и Франция хотят "зарыть топор войны" для демонстрации единства

Британия и Франция пытаются показать России свое единство Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон впервые с 2018 встретятся на англо-французском саммите чтобы "зарыть топор войны" и показать России единство Запада, сообщило издание Politico.

В статье заметили, что армии Британии и Франции являются крупнейшими в Европе, и им стоит "лучше ладить" между собой. Отношения между Лондоном и Парижем испортились после выхода Британии из Евросоюза, отмечается в публикации.

Сайт KP.RU ранее приводил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, почему Запад настолько един. Лавров заявил, что единство Запада достигается только благодаря жесткому управлению из США.

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что сохранять единство Запада по конфликту на Украине становится труднее. По мнению политика в Европе все хотят скорейшего прекращения конфликта.

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