МИД Китая призвало «вооруженных до зубов» США думать о себе, а не критиковать других Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин рекомендовала Вашингтону подумать о том, что он способен сделать для мира, прежде чем критиковать других. Таким образом дипломат прокомментировала доклад американской разведки, в котором говорится, что Китай наращивает свои ядерные возможности для соперничества с США.

«Мы считаем, что, прежде чем критиковать другие страны, Соединенным Штатам, как вооруженной до зубов военной державе, следует поразмышлять, что они могут и должны сделать», - заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин призвала Соединенные Штаты пойти навстречу Китаю, а также вернуть отношения в нормальное и здоровое русло, отметив, что это «пойдет на пользу» Вашингтону, Пекину и всему миру.

Как писал сайт KP.RU, в докладе американской разведки, который обнародовали в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, также говорилось о том, что ядерный арсенал России является самым мощным в мире

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