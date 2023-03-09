Разведка США назвала ядерный арсенал России самым мощным в мире

В США назвали ядерный арсенал России самым мощным в мире. Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ядерный арсенал России - самый мощный в мире. Об этом говорится в докладе американской разведки, обнародованном в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США

"Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", - сообщается в документе.

В Соединенных Штатах также отметили, что Россия постоянно совершенствует свои возможности в этой сфере. В качестве примера приводятся ядерные ракеты, подводные "системы доставки", а также нестратегические системы, способные нести ядерное оружие.

По оценке американских военных экспертов, это позволяет Москве сохранять уверенность, что она способна сдерживать потенциальных противников, в том числе Вашингтон и его союзников.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов.

Глава государства также поручил Министерству обороны России и госкорпорации Росатом обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае подобных шагов со стороны Вашингтона.

Напомним, Владимир Путин сообщил, что ядерные арсеналы западных стран направлены против нашей страны. Речь идет не только о Соединенных Штатах, но также Германии и Франции.