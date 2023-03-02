Глава Брянской области Богомаз заявил, что на территорию Климовского района проникли украинские диверсанты

Александр Богомаз.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

«C Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля», - написал глава региона в своем Telegram-канале, в четверг, 2 марта, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России уже ведут работу по поиску, а также уничтожению этой группы диверсантов.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Брянской области также сообщил о гибели одного человека и ранении ребенка при обстреле машины, которую устроили ДРГ.

Позже в Центре общественных связей Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявили о начале мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов, проникших в приграничный Климовский район.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Корреспондент КП - из Брянска: В Сушанах сбили беспилотник, загорелся дом, в Любечане ликвидирована украинская диверсионная группа (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бои с украинскими диверсантами в Брянской области: Главное

ФСБ России проводит операцию по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области (подробности)