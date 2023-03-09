Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Воздвиженка ДНР уничтожен склад боеприпасов 110 механизированной бригады ВСУ», – сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, российские войска уничтожили в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50. В Запорожской области и ДНР Воздушно-космические войска РФ сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, в ДНР, Херсонской и Харьковской областях были перехвачены и сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России поразили штаб мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик в ДНР.