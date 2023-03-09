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НовостиОбщество9 марта 2023 12:05

Россияне жалуются на сбой в работе сервисов Uber и "Яндекса"

Сбой в работе Uber и "Яндекс такси" произошел 9 марта 2023 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пользователи в России пожаловались на сбои в сервисе "Яндекс Такси"

Пользователи в России пожаловались на сбои в сервисе "Яндекс Такси"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбой в работе сервисов Uber и "Яндекс Такси" произошел в России днем в четверг, 9 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar.

Как следует из представленной информации, на пике о сложностях в работе с приложением "Яндекс Такси" пожаловались почти 3 тысячи человек, на сбои сервиса Uber - около 450 пользователей. Отчеты о проблемах начали поступать около 14 часов по московскому времени.

Россияне, в частности, обратили внимание, что приложение выдает "ошибку на стороне сервера".

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись со сбоями. При попытке зайти на личную страницу "ВК" с мобильной или десктопной версии, социальная сеть начала выдавать "ошибку соединения" или прерывание в обновлении страницы.