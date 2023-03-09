Военный эксперт Шурыгин объяснил большие потери артиллерии ВСУ Фото: Александр КОЦ

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил большие потери артиллерии ВСУ. В разговоре с «Известиями» он высоко оценил успехи российской армии и отметил, что ликвидация техники стоит в списке приоритетных задач.

Как отметил эксперт, большая часть украинской армии состоит из артиллерии, они рассчитывают именно на данную технику. Поэтому российские ВС одной из своих основных задач ставят ликвидацию киевской артиллерии.

По данным Минобороны России, за время спецоперации Украина потеряла 20 самоходных артиллерийских установок: девяти «Гвоздик», семи «Акаций», двух польских «Крабов» и двух американских «Палладинов». Также ВС РФ уничтожили 10 реактивных систем залпового огня: шесть машин «Град» и по две машины «Ураган» и «Смерч».

Кроме того, выведены из строя 51 единица буксируемой артиллерии, среди который по девять единиц «Мста-Б» и Д-20, 28 Д-30, один «Гиацинт-Б» и четыре системы М777 американского производства.

— У нас сейчас задействуется большое количество барражирующих боеприпасов «Ланцет», других беспилотников, которые занимаются охотой за артиллерией. Вполне возможно, что нашли какую-то новую тактику, о которой нельзя рассказывать. Если количество уничтоженных целей растет, значит, как-то приноровились. Работают разведывательно-ударные комплексы, другие средства, — рассказал Шурыгин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, самолет и вертолет.