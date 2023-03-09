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НовостиЭкономика9 марта 2023 12:39

Греф заявил, что в Сбере компенсировали нехватку сотрудников в 2022 году после двух волн оттока IT-специалистов

Глава Сбербанка заявил об укомплектованности рабочих мест
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Греф заявил, что в Сбере компенсировали нехватку сотрудников после двух волн оттока IT-специалистов

Греф заявил, что в Сбере компенсировали нехватку сотрудников после двух волн оттока IT-специалистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2022 году Сбербанк столкнулся с двумя волнами оттока IT-специалистов, отметив, что теперь недостаток сотрудников этой категории уже почти компенсирован.

«Действительно, в прошлом году мы столкнулись с двумя волнами оттока, но в целом мы на сегодняшний день во многом компенсированы в части этого оттока, потому что мы на сегодняшний день имеем укомплектованность», - приводит РБК слова главы Сбербанка, сказанные по итогам публикации финансовых результатов банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Среди сохранившейся проблемой Греф назвал необходимость восстановления «квалификационной составляющей», уточнив, что в ходе оттоков банк покинули более квалифицированные senior- и middle-разработчики. По его словам, это «вопрос времени».

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для возращения в Россию уехавших IT-cпециалистов нужно создавать условия, подчеркнув, что страна заинтересована в возвращении квалифицированных кадров.