The Epoch Times: Антироссийские санкции пробудили мощь России и навредили Западу Фото: REUTERS

Экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в материале для американского издания The Epoch Times проанализировали результаты антироссийских санкций. Авторы пришли к выводу, что принятые против Москвы меры навредили только Западу.

Как отмечают аналитики, США и Европа планировали нанести ущерб России, но санкции нанесли серьезный ущерб экономике западных стран, в то время как Москва с легкостью справилась с трудностями.

На Западе санкции привели к высокой инфляции, нехватке энергоносителей и рецессии.

— По данным МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании. В следующем году она также будет расти быстрее, чем экономики США, Канады, Австралии, Франции и большинства других стран Запада, при этом достигнув самого низкого соотношения долга к ВВП среди стран «Большой двадцатки», — приводят данные обозреватели.

Похожая ситуация и ВПК. Россия опережает весь Запад, в одиночку сопротивляясь оружию, отправленному на Украину Европой и США.

Из-за попыток США надавить на другие страны, некоторые из них стали более тесно сотрудничать с Москвой, чтобы противостоять Вашингтону, что дало обратный ожиданиям эффект.

Ранее посол РФ Анатолий Антонов заявил, что санкции Запада подстегнули в России опережающее импортозамещение.