Орбан оценил возможность восстановления экономических связей ЕС с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт не верит в возможность скорого восстановления экономических связей Европейского союза и Москвы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что страны Евросоюза сейчас переживают скоординированную реструктуризацию власти.

«Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской», - заявил глава венгерского правительства, назвав восстановление отношений России и Евросоюза желательны, однако, по его словам, он сам не верит в такое развитие событий.

Орбан также заявил о формировании на континенте «новой зоны безопасности», появление которой, как он считает, будет иметь экономические последствия. Говоря об этом, премьер имел в виду рост присутствия войск США в Польше. «Возникает тип европейского центра, которого мы раньше не видели на политической карте», - добавил он.

Напомним, накануне в парламенте Венгрии заявили, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса, поставляя Киеву многомиллиардную помощь, сами стали участниками украинского конфликта.