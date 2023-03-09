Криптобиржа Binance закрыла россиянам доступ к покупке и продаже долларов и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Криптовалютная биржа Binance запретила гражданам России и любым физлицам, проживающим в РФ, совершать сделки по покупке и продаже долларов и евро через платформу P2P, на которой проводятся прямые обменные операции.

Как сообщается на сайте биржи, доступ к покупке и продаже долларов и евро россиянам закрыт в связи с десятым пакетом санкций Евросоюза против России. Binance также закрыла для граждан стран ЕС возможность покупать и продавать рубли.

Ранее криптобиржа Binance объявила о введении ограничений для аккаунтов россиян, проживающих в России физлиц и зарегистрированных в РФ юрлиц, баланс криптовалютных активов которых превышает 10 тысяч евро. Таким лицам будет запрещена торговая активность.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля страны ЕС смогли договориться и принять десятый пакет санкций против России. В финансовом секторе под них попали три российских банка: "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк". Кроме того, ЕС обещал продолжать работать над изъятием замороженных российских активов, поскольку они "могут быть использованы для финансирования восстановления Украины после поражения РФ".