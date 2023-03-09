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НовостиОбщество9 марта 2023 14:17

Мишустин: Родители детей-инвалидов смогут брать льготную ипотеку на вторичное жилье

Правительство совершенствует правила предоставления льготных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос
Мила ГЕНЬ
Мишустин: Родители детей-инвалидов смогут брать льготную ипотеку на вторичное жилье

Мишустин: Родители детей-инвалидов смогут брать льготную ипотеку на вторичное жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России решило расширить условия льготной ипотеки. Теперь ее смогут получать родители детей-инвалидов на покупку готового жилья на вторичном рынке. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос. Прежде всего, расширяем семейную ипотеку, — отметил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр добавил, что воспользоваться льготной ипотекой для покупки готового жилья на вторичке родители детей с ОВЗ смогут, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов. Кредитные средства, в том числе дальневосточной ипотеки, можно будет направлять на приобретение квартир у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Ранее сообщалось, что программа «Льготная ипотека» помогла улучшить жилищные условия 1 миллиона российских семей.