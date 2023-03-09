Swarovski полностью прекращает деятельность в России

Swarovski намерена полностью уйти с рынка России Фото: REUTERS

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов и украшений, намерена полностью уйти из России. О решении заявил генеральный директор фирмы Алексис Назард в интервью журналу Trend в четверг, 9 марта 2023 года.

По словам Назарда, фирма больше не может поддерживать замороженную деятельность в России. Назард отметил, что уход будет организован в соответствии со всеми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения. Сроков реализации мер по выходу с рынка генеральный директор Swarovski не уточнял. Решение о приостановке деятельности в России было принято 4 марта 2023 года.

Напомним, Иностранные компании начали объявлять о приостановке своей работы или приостанавливать продажи в России после введения санкций со стороны США, ЕС, Великобритании и ряда других стран, однако, несмотря на санкции, более 75% иностранных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка компании терпят миллиардные издержки.