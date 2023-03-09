Массовые протесты продолжаются во Франции после одобрения Сенатом повышения пенсионного возраста

Протестующие выступают против пенсионной реформы Фото: REUTERS

В Париже в четверг, 9 марта, после одобрения Сенатом повышения пенсионного возраста до 64 лет, началась демонстрация молодежных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, который вещает с места событий.

Шествие началось после 14:00 по местному времени в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна направилась в сторону площади Республики. В акции приняли участие студенческие ассоциации, а также молодежные политические партии социалистов, левых и экологов.

Протестующие выступают против пенсионной реформы и требуют от правительства мер социальной защиты молодежи. Позже демонстранты начали крушить витрины и остановки.

Забастовки во Франции проходят уже третий день подряд. К ним присоединились представители практически всех секторов экономики. Профсоюзы выступают за отмену реформы. В том числе, на работу не выходят мусорщики, на улицах скопились порядка двух тысяч тонн отходов.

Также 7 марта по всей стране прошли демонстрации протеста, в которых по официальным данным приняли участие 1,2 миллиона человек. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций.

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