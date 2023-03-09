Bloomberg: ЕС не может найти и заморозить большую часть российских активов Фото: REUTERS

Европейский союз до сих пор не смог найти большую часть российских активов. Официальные лица обеспокоены отсутствием инструментов по эффективному обеспечению соблюдения санкций, передает агентство Bloomberg.

По данным, которые представлены в материале, на сегодня блок заморозил российские активы на сумму лишь около 21 млрд евро. При этом по официальной статистике Еврокомиссии на 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС составлял 136 млрд евро.

Также известно о неравномерности блокировок — в Бельгии и Люксембурга они исчисляются миллиардами, в Греции же и Мальте тем временем заморозили только около 212 и 222 тыс. евро соответственно.

Официальные лица переживают из-за того, что не могут эффективно бороться с обходом санкций. Они заявляют, что тормозит процесс отсутствие своевременного обновления информации от правительств стран ЕС и отказ от введения ограничений на членов семей и партнеров лиц, находящихся под ограничениями, которые потенциально могут помогать защищать или перераспределять российские активы.

По мнению американского издания, санкции против РФ не сработали. Они навредили только Западу, считают экономисты.