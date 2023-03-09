Подачу электричества на Запорожскую АЭС восстановили Фото: REUTERS

Советник гендиректора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили. Полностью вернуть пятый и шестой энергоблоки в состояние, в котором они были до потери электропитания, смогут в ближайшее время, передает его слова ТАСС.

Напомним, Украина полностью остановила подачу электричества на Запорожскую АЭС в ночь на четверг, 9 марта. На момент прекращения энергоснабжения первый и третий энергоблоки находились в ремонте, второй и четвертый — в режиме холодного останова, пятый и шестой работали в режиме горячего останова — то есть не генерирует электричество, но производит тепло для внутренних потребностей и обогрева домов Энергодара.

— Перехода в режим холодного останова удалось не допустить — в сложившейся ситуации это было очень сложно сделать, но на Запорожской атомной станции работают высокие профессионалы, — рассказал Ренат Карчаа.

Также помогло и то, что электроснабжение восстановили достаточно быстро.

Карчаа сообщил, что короткое замыкание, которое привело к обесточиванию ЗАЭС, произошло на значительном удалении от станции на подконтрольной Киеву территории. Он допустил возможность намеренного отключения линии.