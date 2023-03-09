Украина полностью остановила подачу электричества на Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что утром в четверг, 9 марта, Украина полностью остановил подачу электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«В 04:53 отключили последнюю линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС. На данный момент атомная станция обесточена полностью от внешних источников», - приводит ТАСС заявление главы движения «Мы вместе с Россией».

Рогов также заявил, что такое решение Киева «никак с обстрелами не связано».

Напомним, в минувшую пятницу, 3 марта, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил об обстреле российских силовиков со стороны украинских войск во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. В тот же день Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар, а несколько взрывов прогремело в районе промзоны рядом с атомной электростанцией