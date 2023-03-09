Болгарский политик сорвал украинский флаг со здания мэрии Софии, назвав его фашистской символикой Фото: скриншот из видео

В Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины. Политик назвал символику фашистской и выбросил на улицу. После этого Штефанова задержали, но вскоре отпустили, сообщает местная газета «Факты».

Политик зашел в кабинет мэра Йорданки Фандыковой вечером 8 марта, чтобы поздравить ее с Международным женским днем. Однако его внимание привлек украинский флаг. Штефанов вышел на террасу, сорвал полотно и выбросил на улицу, назвав символику фашистской.

Сообщается, что политика задержали, но быстро отпустили из-за статуса неприкосновенности кандидата в депутаты.

Отметим, что до недавних пор Болгария оставалась одной из двух стран Евросоюза, не поставляющих оружие Украине. Однако недавно стало известно, что с помощью посредников София направила Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. Основными спонсорами поставок выступили США, Великобритания и Польша.