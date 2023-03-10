Марочко заявил, что украинские войска бросают раненых сослуживцев под Кременной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При отступлении под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские военные бросают своих раненых сослуживцев на поле боя. Такое заявление в пятницу, 10 марта, сделал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как заявил Марочко, в лесах под Кременной идет наступление Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, российские военные обнаруживают там большое число украинских солдат.

«При огневом контакте и ближних боях отмечается, что военнослужащие вооруженных формирований Украины при отступлении сейчас в основном отходят налегке, нередко оставляя даже раненых, которых можно было спасти», - приводит ТАСС слова подполковника.

Напомним, в минувшую среду, 7 марта, офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Кочевенко сказала о том, что у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Кременной, а также Сватово, призвав украинцев сильно не переживать, если ВСУ придется оставить «какой-нибудь населенный пункт».