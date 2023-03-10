В Британии сообщили о передаче Украине одной из двух обещанных США и ФРГ систем ПРО Patriot Фото: EAST NEWS

Киев уже получил одну из двух обещанных Вашингтоном и Берлином западных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не начали эксплуатировать данную установку. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники

Как передает издание, ожидается, что западные страны передадут еще несколько единиц систем ПВО Patriot из Нидерландов в ближайшие времени. Уточняется, что Украине до сих пор «не хватает зенитных средств "земля-воздух" для перехвата быстро движущихся российских баллистических ракет».

Напомним, накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал бесполезность систем ПВО Patriot для ведения борьбы с российскими крылатыми ракетами. По его словам, данная установка разработана для перехвата баллистических ракет, и не способна эффективно справиться с крылатыми ракетами, а тем более перехватывать дроны.