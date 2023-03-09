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НовостиПолитика9 марта 2023 14:25

В Белом доме признали неэффективность ПВО Patriot против российских крылатых ракет

Представитель Белого дома Кирби заявил, что комплексы Patriot также бесполезны в перехвате беспилотников
Сергей ЧИКОВ
Системы Patriot неэффективны в борьбе с крылатыми ракетами России

Системы Patriot неэффективны в борьбе с крылатыми ракетами России

Фото: EAST NEWS

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о бесполезности систем ПВО Patriot в борьбе с российскими крылатыми ракетами.

В интервью CNN он заметил, что данная система ПВО разработана для перехвата баллистических ракет, и не может похвастаться эффективностью против крылатых ракет России, и тем более не способна перехватывать дроны. Отдельно Кирби подчеркнул, что комплекс Patriot не сможет обеспечить защиту от гиперзвуковых ракет, потому что перехват ракет подобного класса в принципе крайне сложен.

Напомним, о поставках Киеву систем ПВО Patriot американцы объявили в конце 2022 года. Сайт KP.RU ранее рассказывал, могут ли повлиять поставки Украине систем ПВО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия. Также ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставки западных вооружений Киеву не способны повлиять на ход ведения спецоперации.