Отели с системой «все включено» в России обяжут предоставлять отечественный алкоголь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские отели, которые работают по системе «все включено», будут обязаны неограниченно предоставлять своим гостям алкогольные напитки отечественного производства. Об этом сказано в документе, утвержденном ранее Росстандартом, с которым ознакомился ТАСС.

Уточняется, что местный алкоголь должен быть представлен на шведском столе на обед и ужин в отелях в неограниченном количестве. «А также в точке дополнительного питания: пиво - не менее одного вида, вино сухое или полусладкое красное или белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе», - говорится в документе ведомства.

Согласно представленному стандарту, неограниченно на шведском столе и точках дополнительного питания отдыхающим в отеле предоставляться безалкогольные горячие, а также прохладительные напитки, а также не менее трех видов безалкогольных коктейлей.

Сообщается, что новые требования начнут действовать с 30 июня 2023 года.

Напомним, стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено» в отелях в России были утверждены до конца 2022 года, а начали действовать в 2023 году.