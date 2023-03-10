Украина использовала американскую «умную бомбу» под Артемовском Фото: REUTERS

Украинское издание «Страна.ua» впервые сообщило об использовании Киевом американской «умной бомбы» JDAM, что, по данным СМИ, произошло под Артемовском.

«Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Артемовском», - такая аннотация представлены к видео с нанесением удара, где также отмечается, что все происходит в районе Курдюмовки.

JDAM (Joint direct attack munition) является американским высокоточным комплексом, обладающим планирующими авиабомбами, которые Boeing выпускает с 1997 года.

Напомним, ранее пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что в Североатлантическом альянсе не до конца понимают суть происходящего в Артемовске. Незадолго до этого НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск российских войск в ближайшие дни, отметив, что это не обязательно будет означать поворотный момент в боевых действиях.