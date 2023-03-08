Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни Фото: REUTERS

Артемовск Донецкой народной республики может перейти под контроль Вооруженных сил России в ближайшие дни, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в боевых действиях, однако подчеркивает, что нам не следует недооценивать Россию», – сказал он журналистам.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что страны НАТО должны продолжить поддержку Украины.

Напомним, ранее советник временно исполняющего обязанности ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. По его словам, они взяли под контролируют все дороги, ведущие к городу.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, Вооруженные силы Украины усиливают группировку войск в Артемовске, надеясь таким образом избежать окружения.