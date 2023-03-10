Песков прокомментировал закон об иноагентах в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона об иностранных агентах в Грузии не имеет никакого отношения к Москве. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, указав на беспокойство, так как, по его словам, есть риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии.

«Риски провокаций, безусловно, есть. Мы с вами знаем то, что ситуация послужила триггером для этих народных волнений, эта ситуация не имеет никакого отношения к Российской Федерации», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что данный законопроект был инициирован наподобие американского акта. «Россия здесь вообще не при чем, ни по сути, ни по форме», - заявил он, отметив, что Москва не вмешивалась во внутренние дела Грузии.

Напомним, днем ранее, 9 марта, законопроект об иноагентах отозавли из парламента Грузии. Однако, в правящей партии «Грузинская мечта» объявили о намерении провести встречи с населением для того, чтобы довести «до широкой общественности всю правду о каждой детали» документа, отметив, что отказывать от данного проекта не собираются. Сегодня, 10 марта, парламент Грузии заявил о прекращении рассмотрения этого законопроекта на фоне протестов в стране.