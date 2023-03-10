В России предотвращено 64 теракта в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в прошлом году было предотвращено 64 теракта, а также 54 преступления террористической направленности. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) Российской Федерации.

«Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности», - сказано в сообщении НАК, представленному по случаю 17-летия со дня создания данной структуры.

Уточняется, что в 2022 году в стране пресекли деятельность 68 ячеек международных террористических организаций.

К категории преступлений террористической направленности относятся не только сам факт подготовки теракта, но также захват заложников, вербовка в запрещенные организации, публичные призывы к терроризму и подобное.

Напомним, в начале марта этого года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также Министерства внутренних дел РФ задержали двоих жителей Казани, подозреваемых в финансировании террористических организаций.