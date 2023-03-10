Россия продолжит контакты с США по ДСНВ по мере необходимости

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия продолжит диалог с Соединенными Штатами по теме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

"По мере необходимости контакты с американцами будут продолжаться", - уточнил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что страна не отказывается от обсуждения этого вопроса, однако на данный момент нельзя говорить, что он дает "какие-то большие результаты".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Решение о возобновлении действия ДСНВ может быть принято президентом РФ.

В пояснительной записке уточняется, что США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.