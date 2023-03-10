В офисе Зеленского допустили возможность контрнаступления ВСУ через два месяца Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления через два месяца, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Мы сосредоточены на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», – сказал он в интервью La Stampa.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с KP.RU рассказал, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления у подконтрольной России территории Запорожья.

Позже Рогов назвал факторы, при наличии которых Вооруженные силы Украины могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область. По мнению члена администрации региона, ВСУ должны иметь достаточное количество военнослужащих и военной техники у границ.