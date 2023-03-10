Российские силы сбили украинский СУ-27 в районе Марьинки

ВКС России сбили украинский СУ-27 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны РФ на брифинге 10 марта 2023 года сообщило об успешном уничтожении самолета СУ-27 вооруженных сил Украины в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике. Число уничтоженных самолетов ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Украине достигло отметки в 400 единиц.

Также на брифинге в Минобороны сообщили об уничтожении за последние сутки свыше 120 солдат ВСУ на Донецком направлении, до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении, более 50 бойцов было ликвидировано на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Всего с начала специальной военной операции было уничтожено более 200 вертолетов, более трех тысяч беспилотников, свыше восьми тысяч танков и бронемашин и более тысячи установок РСЗО.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как российские военные за сутки сбили вертолет Ми-8, два самолета ВСУ и девять беспилотников.