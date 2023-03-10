Путин обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с союзниками по ЕАЭС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности Российской Федерации в пятницу, 10 марта, предложил обсудить развитие отношений со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений - развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС», - сказал российский лидер в ходе заседания.

С докладом глава государства предложил выступить министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову.

Напомним, на прошлой неделе, 3 марта, в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ российский президент предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов, которые входят в ведение правоохранительных органов. Как писал сайт KP.RU, глава государтсва назвал это очень серьезным вопросом.