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НовостиПолитика3 марта 2023 13:12

Путин предложил на совещании Совбеза обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Президент РФ заявил, что это единственный вопрос текущего заседания
Мила ГЕНЬ
Путин предложил на совещании Совбеза обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Путин предложил на совещании Совбеза обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов.

— У нас с вами один, но очень важный вопрос. О мерах антитеррористической защиты объектов, которые входят в ведение правоохранительных органов, — сказал Путин.

Запланированное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России проходит в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет проходить в закрытом формате, как это было и всегда.

Ранее в сети появились сведения о том, что глава государства собирает внеплановое совещание Совбеза после произошедших терактов в Брянской области. Непроверенные источники сообщали, что оно должно состояться 2 марта. Однако в Кремле в тот же день опровергли эти сообщения.