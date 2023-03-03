Путин предложил на совещании Совбеза обсудить антитеррористическую защищенность объектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов.

— У нас с вами один, но очень важный вопрос. О мерах антитеррористической защиты объектов, которые входят в ведение правоохранительных органов, — сказал Путин.

Запланированное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России проходит в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет проходить в закрытом формате, как это было и всегда.

Ранее в сети появились сведения о том, что глава государства собирает внеплановое совещание Совбеза после произошедших терактов в Брянской области. Непроверенные источники сообщали, что оно должно состояться 2 марта. Однако в Кремле в тот же день опровергли эти сообщения.