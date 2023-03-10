МИД Китая призвал США немедленно вывести войска из Сирии Фото: REUTERS

Военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии незаконно, Вашингтон должен немедленно вывести свои войска из республики, заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

«Сирийский кризис привел к гибели минимум 350 тысяч человек, еще 14 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. США по-прежнему считают, что рано выводить войска из Сирии. Китай призывает США уважать независимость и территориальную целостность других государств, немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», – сказала она на брифинге.

Кроме того, представитель китайского МИД призвала американские власти отменить односторонние санкции в отношении Дамаска и прекратить искусственно создавать и усугублять гуманитарную катастрофу в арабской республике.

Напомним, в январе этого года Пекин призвал Вашингтон объяснить разграбление нефти в Сирии, а также прекратить попирать международное право.