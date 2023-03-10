Лавров сравнил протесты в Грузии с киевским «майданом» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии очень напоминают киевский «майдан», указав на то, что ситуация вокруг законопроекта об иностранных агентах стала лишь поводом для начала попытки смены власти.

«Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

По словам Лаврова, события в Грузии «оркестрируются» извне, а их подталкивает желание создать раздражитель у российских границ.

Напомним, днем ранее, 9 марта, из парламента Грузии отозвали законопроект об иноагентах. Тем не менее, в правящей партии «Грузинская мечта» сказали о намерении встретиться с населением, чтобы довести «до широкой общественности всю правду о каждой детали» документа, однако в пятницу, 10 марта, рассмотрения этого законопроекта было прекращено на фоне протестов в стране.