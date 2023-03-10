Три человека получили ранения во время перестрелки в центре Баку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В центре Баку была открыта стрельба перестрелка, в результате чего ранения получили три человека. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

«В полицию поступила информация о том, что три человека получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия в Насиминском районе столицы», - сказано в заявлении полиции.

Ранее местные средства массовой информации заявили, что на месте происшествия работают криминалисты Министерства внутренних дел, а вся близлежащая территория была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, вечером в четверг, 9 марта, на севере Германии в городе Гамбург по меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы, которая произошло около центра «Свидетелей Иеговы».*

*Запрещенная в России экстремистская организация