Лавров заявил об отсутствии возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева Фото: ТАСС

Россия сейчас не видит какой-либо возможности для переговоров с Украиной в связи с позицией Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчеркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот «как плохо, что Россия не хочет переговоров», – сказал глава МИД РФ в эфире «Первого канала».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал, что Киев не заинтересован в переговорах, отметил дипломат. Лавров в частности напомнил об указе украинского лидера, запрещающего вести переговоры с российской стороной.

Напомним, в конце января этого года украинский президент заявил, что он не заинтересован в мирных переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным. Как отметил Зеленский, он хочет, чтобы Россия прекратила боевые действия, а ее войска покинули Украину как можно быстрее. После этого конфликт сразу же прекратится, добавил он. Зеленский также заверил, что не намерен вести боевые действия на территории России.