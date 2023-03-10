Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 47 тысяч человек Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 47 тысяч человек, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«В результате землетрясений погибли более 47 тысяч граждан, пострадали и были спасены более 115 тысяч граждан», – сказал политик в выступлении перед населением Турции.

Как отметил турецкий лидер, число рухнувших и находящихся в зоне риска обрушения зданий составляет более 270 тысяч. По его словам, власти страны намерены построить около 244 тысяч многоквартирных и 75 тысяч сельских домов в течение года.

Напомним, первые землетрясения в Турции зарегистрировали 6 февраля. Тогда мощнейшие за современную историю государства подземные толчки произошли на юго-востоке страны. Их магнитуда составила 7,4 и 7,7.

Между тем сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс прогнозирует, что в марте 2023 года 12 регионов мира попадут в зону мегаземлетрясений. По мнению ученого, это будут южная часть Японии, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан. Мегаземлетрясения затронут также часть Северной Америки и России, в частности, Курильские острова, считает он.