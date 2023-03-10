Власти Мелитопольского района отметили рост числа желающих вернуться из Украины

Власти узнают о желающих вернуться из соцсетей и из общения с другими людьми Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы “Россия Сегодня” сообщил о том, что в город начинает возвращаться много граждан, которые уехали отсюда в начале спецоперации.

Сигута отметил, что запросы на возвращение поступают несмотря на заявления украинских СМИ о грядущем “сумасшедшем прорыве” и угрозах, что от города ничего не останется. Люди хотят вернуться из Украины в уже российский Мелитополь, в числе желающих, по словам Сигуты, есть и высококвалифицированные специалисты.

Глава района добавил, что власти узнают о желающих вернуться гражданах из соцсетей, чатов и каналов администраций, а также из общения с другими людьми. Большинство желающих вернуться это жители Запорожской области, но есть желающие и из других регионов Украины.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как в Мелитополе идет борьба за души и умы, специальный корреспондент «КП» Дмитрий Стешин своими глазами увидел, как освобожденные территории Запорожья выходят из серой зоны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Будете платить и каяться»: Дмитрий «Гоблин» Пучков раскрыл, зачем на Западе перевирают правду о России (подробнее)