Названы новые имена украинских участников военно-биологических программ США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал журналистам новые имена украинских участников военно-биологических программ Соединенных Штатов. В их числе представители государственных институтов и частных компаний.

По его словам, общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с управлением по снижению угрозы минобороны США осуществлял начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Под его руководством брали биологические пробы украинцев, которые впоследствии отправлялись в Соединенные Штаты.

"Являлся одним из руководителей проекта UP-8, курировал исследования хантавирусов", — уточнил Кириллов.

Согласно полученным данным, предшественником Моргуна на посту был Сергей Литовка, который руководил опасными для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих, в том числе по изучению Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

По данным Минобороны РФ, роль посредника с американскими подрядными организациями выступала заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья украинского министерства здравоохранение Ирина Демчишина.

Напомним, Игорь Кириллов еще в декабре 2022 года сообщил, что министерство обороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности США на Украине, который подтверждает проведение тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций.

Среди новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине есть бывшие руководители структур Министерства здравоохранения США. По его словам, данные личности имеют отношение к Демократической партии. Как отметил Кириллов, ранее уже были представлены подтверждения участия в данных проектах сына президента США Джо Байдена.

В числе новых членов программы были названы исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, экс-директор DTRA Кеннет Майерс, бывший глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден.

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