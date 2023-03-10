Депутат Европарламента Уоллес призвал Запад перестать приносить Украину в жертву Фото: REUTERS

Украина приносится в жертву амбициям американских политиков, а действующий президент Владимир Зеленский осознанно «выставил свою страну на торги». С таким заявлением выступил 10 марта депутат Европарламента Мик Уоллес, написав об этом в своих социальных сетях.

По мнению европейского депутата, нынешняя ситуация на Украине выгодна исключительно американским военным концернам и корпорациям, выкупающим страну Зеленского за копейки. Уоллес отметил, что его коллегам необходимо шире смотреть на конфликт.

Также депутат подчеркнул, что все проводимые опросы на Западе демонстрируют результаты «за мир». Из-за чего Уоллес задаётся вопросом - «почему Европа даже не пытается рассмотреть вариант мирного соглашения?». При этом он добавил, что Россия напротив - стремится как можно скорее закончить конфликт, в то время как западные страны всячески этому мешают, занимаясь накачиванием Украины оружием и подготовкой бойцов ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Великобритания вознамерилась удвоить все поставки и военную помощь Украине.