Магазины Bershka могут вернуться в Россию под новым названием и после редизайна

Магазины Bershka могут вернутся в Россию под новым названием и после редизайна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины одежды Bershka, принадлежащие зарубежной группе Inditex, могут вернуться в Россию под новым названием, после того как изменят дизайн своего бренда. Называться они будут Ecru, о чём сообщает ТАСС, со ссылкой на руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Ольгу Антонову.

Как отметила Антонова, Inditex уже давно планировала возвращение в Россию, и начинать этот процесс предполагалось с марта 2023 года, поэтапно открывая принадлежащие холдингу магазины. Напомним, среди таковых: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие.

Антонова также подчеркнула, что предполагаемым названием магазинов Bershka станет Ecru. Всю эту информацию подтверждает Союз торговых центров России - обновлённые магазины под новым названием ожидают уже в апреле-мае этого года. До того как Inditex отказалась работать в России, в стране действовали около 500 магазинов корпорации под разными брендами.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие международные компании пошли на уловку, изменив название брендов и их дизайн, ради того, чтобы остаться работать в России вопреки западным санкциям.