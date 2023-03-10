FT: Вашингтон не добьется своих целей на Украине Фото: REUTERS

Журналист американского издания The American Thinker (АT) Джаред Петерсон заявил, что в украинском конфликте постепенно вырисовывается картина решительной победы России. По его словам, цели США в этом конфликте становятся недостижимы.

Петерсон отметил, что найти информацию о реальном положении дел на Украине чрезвычайно сложно, приходится постоянно натыкаться на большое количество очевидной лжи, однако за ней можно увидеть картину решительной победы России.

Журналист также отмечает, что Запад постепенно приходит к осознанию масштаба катастрофы развязанного ими конфликта, но Американская элита равнодушна к грядущему финалу украинского кризиса.

Схожее мнение недавно высказывал бывший советник пентагона Дуглас Макгрегор, сайт KP.RU приводил его слова о том, что “в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает”, а Вашингтон бросит президента Зеленского сразу после того, как Украина потерпит поражение в конфликте.