США готовы бросить Украину после ее поражения на поле боя. Фото: REUTERS

Вашингтон бросит Владимира Зеленского сразу после того, как Украина потерпит поражение в конфликте. Такой прогноз сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт считает, что Киев не способен одержать верх на поле боя.

«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал», - сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру. Полностью интервью выложено на YouTube, оно доступно здесь.

Ранее Вашингтон предупредил Киев, что США не располагают неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Украины.

Также сообщалось, что Запад будет в скором времени вынужден отказаться от поддержки Киева, заявил обозреватель Washington Times Майкл Маккена. По его словам, отказу способствует невнятная политика президента США и неудачи Киева на поле боя.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что даже в ближайшем окружении Зеленского уже перестают верить в победу Украины. Так, бывший советник главы офиса Зеленского Арестович признал высокий риск поражения Украины в конфликте.

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен прокомментировал видео, на котором украинский боец рассказывает, что артиллерия ВСУ бросила их на передовой в Артемовске без прикрытия. Бывший офицер заявил, что солдатам стоит сложить оружие и перейти на сторону России, чтобы выжить.