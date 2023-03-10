В театре «Современник» опровергли сообщения об увольнении Лии Ахеджаковой Фото: Мила СТРИЖ

Сообщения об увольнении народной артистки Лии Ахеджаковой из театра «Современник» не соответствуют действительности, рассказали в культурном учреждении.

«Лия Ахеджакова не уволена и является актрисой «Современника», – передает РИА Новости слова представителя театра.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом месяце в «Современнике» заявляли, что актрису из театра не увольняли, а спектакли с ней сняли с репертуара после скандальных заявлений Ахеджаковой.

Еще летом 2021 года «Офицеры России» написали на нее жалобу за то, что со сцены актриса говорила слова, уничижающие память ветеранов Великой Отечественной войны. После этого она открыто выражала поддержку Украине, и руководство «Современника» решило убрать спектакли с ее участием со сцены театра.

Ранее Ахеджакова рассказала, что с ней перестали общаться ее друзья. По ее словам, она встретилась в театре с артистом Александром Бердой, с которым работает в «Современнике» долгие годы, и он даже не поздоровался с ней.