TOK FM: Граждане Польши начинают массово выступать против вмешательства в конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские граждане всё чаще начинают выступать с заявлениями о том, что страна, как и весь Евросоюз, должны прекратить своё участие в украинском конфликте, а также обвиняют США в развязывании этой ситуации. Об этом заявила местная эксперт по соцсетям Анна Межиньская, в эфире радио TOK FM.

Межиньская рассказала о том, что сейчас по всей стране набирают обороты хештеги, призывающие поляков противиться участию в конфликте, в том числе поддержке Киева деньгами и вооружением. Очень скоро в комментариях к этому эфиру появились и сторонники этих хештегов.

Одни пользователи заявляли о том, что им не нравится никакая пропаганда, ни западная, ни украинская, ни российская, и требовали оставить их в покое. Другие высмеивали риторику западных политиков, указывая на отсутствие хвалёной свободы слова, так как их комментарии удаляют, а аккаунты блокируют.

Есть и те, кто открыто поддерживает Россию, заявляя о вине НАТО и США в развязывании этого конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что тысячи европейских граждан склоняются к тому, чтобы переехать жить в Россию из-за гиперинфляции, повальной русофобии и помешательства на правах ЛГБТ.