Монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть здания монастыря до 29 марта 2023

Монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть здания монастыря до 29 марта Фото: REUTERS

Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украиной православной церкви (УПЦ) обязаны покинуть здания монастыря до 29 марта этого года, сказано в предупреждении исполняющего обязанности генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

«Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. Монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений, являющихся государственной собственностью до 29.03.2023», – сказано на сайте лавры.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Министерство культуры Украины выдало представителям Православной церкви страны разрешение на проведение службы в Киево-Печерской лавре и отказал в продлении договора на пользование храмом представителям УПЦ.